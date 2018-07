Avaí ganha do Vila Nova e volta a vencer na Série B do Brasileiro após 5 jogos Após cinco jogos sem vencer, o Avaí reencontrou o caminho das vitórias em grande estilo nesta terça-feira ao bater o Vila Nova por 3 a 1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e se reabilitando na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time catarinense chegou aos 15 pontos e se afastou da zona do rebaixamento. O Joinville, com quatro a menos, abre a zona da degola. O clube goiano também está perigosamente perto das últimas colocações com 14 pontos.