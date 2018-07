Avaí vence a primeira e deixa o Sampaio na lanterna da Série B

A vitória, a primeira na competição, coloca o Avaí no bloco dos times que somam três pontos, na nona posição. Sem vencer, assim como Bragantino e Tupi, o Sampaio amarga a lanterna com duas derrotas, além de estar sem técnico - Petkovic foi dispensado após perder o título estadual, no meio da semana, para o Moto Club.

O Avaí se impôs desde o início, mas só conseguiu abrir o placar no final da primeira etapa, aos 40 minutos. Willian recebeu cruzamento de Romarinho e contou com a colaboração do goleiro Ruan para marcar.

No etapa final, o Sampaio melhorou com as substituições do técnico interino Arlindo Macaranã e teve, no final, a sua melhor oportunidade para empatar a partida, mas Edgar, livre isolou.

Com a sorte ao seu lado, o Avaí sacramentou a vitória nos acréscimos, aos 48 minutos, com Tatá, que viu o goleiro Ruan adiantado e tocou por cima para marcar um golaço.

Na próxima rodada, a terceira da Série B, o Avaí enfrentará o Luverdense, em duelo marcado para a próxima terça-feira, às 21h30, no Passo das Emas. Antes, às 19h15, o Sampaio mede forças com o Paraná, em casa, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

AVAÍ - Renan; Renato, André Santos, Gabriel e João Paulo; Lucas de Sá, Jajá e Vinícius Pacheco (Tatá); Romarinho (Rafinha), Tauã e William (Lucas Coelho). Técnico: Silas Pereira.

SAMPAIO CORRÊA - Ruan; Gedeílson, Eli Sabiá, Rodrigo Arroz e Guilherme Santos; Levi, Auremir, Daniel Amora (Gustavo Marmentini) e Pedrinho (Pimentinha); Edgar e Max (Carlos Alberto). Técnico: Arlindo Maracanã.

GOLS - William aos 40 minutos do primeiro tempo e Tatá aos 49 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Tatá (Avaí) e Guilherme Santos (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 38.991,00.

PÚBLICO 3.533 torcedores.

LOCAL Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).