Avaí vira sobre o Vila Nova nos acréscimos e sobe para terceiro na Série B

Com um gol nos acréscimos, o Avaí bateu o Vila Nova por 2 a 1 de virada em pleno estádio Serra Dourada, em Goiânia, nesta terça-feira, em partida que abriu a 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e assumiu a terceira colocação.

O Avaí, com 54 pontos, empata com o Vasco, que está em segundo, mas tem um jogo a mais do que os adversários. Mesmo assim, o time catarinense não pode deixar o G4 - a zona de acesso - nesta rodada. Com 43 pontos, o Vila Nova é o 11.º colocado e fica distante da briga para subir.

Comandando as ações do jogo no início, o Vila Nova saiu na frente aos 26 minutos em cobrança de escanteio. Fabinho levantou a bola para a área e, após desvio, Moisés completou de cabeça para estufar as redes. A pressão do time da casa continuou e por pouco Victor Bolt não ampliou o placar, mas a bola chutada de fora da área explodiu na trave.

O Avaí só respondeu nos minutos finais. A primeira finalização dos visitantes foi aos 41 minutos, com chute de Rômulo, que Saulo defendeu. Dois minutos mais tarde, o experiente William recebeu passe perfeito de Diego Jardel dentro da área e tocou na saída do goleiro para empatar.

Logo no início da etapa final, o Avaí voltou a assustar e o lateral-esquerdo Capa tentou cruzar, mas surpreendeu o goleiro e a bola acertou a trave. Aos poucos, o time da casa retomou o controle do jogo e tentou imprimir a mesma pressão do primeiro tempo.

Lançados ao ataque, no entanto, os goianos deram espaço para que Tatá, em rápida jogada de contra-ataque, ganhasse na corrida do zagueiro Reginaldo e driblasse o goleiro Saulo para virar o jogo aos 46 minutos.

O Avaí volta a campo no próximo dia 26, uma quarta-feira, às 21h45, quando enfrenta o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio, pela 33.ª rodada. Na próxima terça-feira, dia 25, o Vila Nova visita o ameaçado Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luis, em jogo adiado da 28.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 x 2 AVAÍ

VILA NOVA - Saulo; Maguinho, Guilherme Teixeira, Reginaldo e Christiano (Roger); Victor Bolt, Fagner, Geovane (Frontini) e Fabinho (Vandinho); Moisés e Joãozinho. Técnico: Guilherme Alves.

AVAÍ - Renan; Luiz Gustavo (Gustavo), Fábio Sanches, Betão e Capa; Luan, Judson, Diego Jardel (Caio César) e Renato; William (Tatá) e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Moisés, aos 26, e William, aos 43 minutos do primeiro tempo; Tatá, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Teixeira, Victor Bolt, Geovane e Moisés (Vila Nova); Romulo (Avaí).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

RENDA - R$ 70.940,00.

PÚBLICO - 5.372 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).