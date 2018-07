Aval a Itaquera esfria disputa por jogo de abertura

Wilson Pedrosa/AE Werther Santana/AE

SÃO PAULO - A aceitação em tempo recorde pela Fifa das garantias financeiras para a construção da arena de Itaquera e sua oficialização, nesta quarta-feira, como o palco de São Paulo para a Copa de 2014 motivaram reações em outras sedes que disputam, com a capital paulista, a chance de abrigar a abertura do Mundial. A entidade refez os planos e não divulgou na quarta a cidade que vai receber o primeiro jogo, mas os paulistas já comemoram, e os concorrentes demonstram desânimo.

O discurso oficial é unânime, e Brasília e Belo Horizonte dizem ainda alimentar esperanças. "Não vamos comentar algo que não é oficial", afirmou o presidente do Comitê Gestor da Copa de MG, o vice-governador Alberto Pinto Coelho (PP).

Nos bastidores, porém, o desânimo de mineiros e candangos é flagrante. Em São Paulo, as autoridades falam abertamente que a confirmação do estádio para receber a abertura do Mundial é questão de tempo e protocolo.

"São Paulo está de parabéns. Demorou, mas cumpriu o que se esperava: criar as condições para ofertar um estádio da dimensão que a cidade merece", disse o ministro do Esporte, Orlando Silva.

"Do ponto de vista político, está definido. Agora, falta cumprir os rituais", disse o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (sem partido), ontem à tarde.

O governador, Geraldo Alckmin (PSDB), também falou em liturgia para a confirmação de que o Mundial do Brasil terá seu pontapé inicial no Estado.

"A questão do estádio foi bem equacionada. A opção pela arena corintiana estava tomada desde o segundo semestre de 2010. A Fifa aguardava a apresentação das garantias financeiras"", disse Alckmin.

Mãos à obra. Em público, a posição dos mineiros segue inalterada: só o anúncio oficial da Fifa poderá acabar com a esperança da cidade de fazer o cobiçado primeiro jogo do torneio.

"Quem escolhe é a Fifa. Reafirmo que Minas é candidata e tem todas as condições para sediar a abertura", afirmou Pinto Coelho. "As ações para o Mundial vêm sendo realizadas há mais de seis anos "

Em Brasília, a maior preocupação por eventual perda da possibilidade de abrir a Copa é a reabertura da discussão sobre a conveniência de erguer um estádio de R$ 671 milhões com capacidade para abrigar 71 mil torcedores numa cidade sem nenhum time nas primeiras duas divisões do Nacional.

Por outro lado, se os trabalhos mal começaram no Itaquerão, o novo Mané Garrincha já é um esqueleto de concreto em pé, com 34% da execução física do projeto concluída e uma previsão de aceleração de ritmo nos próximos meses, durante o período de seca. Segundo o governo, 91% do trabalho de escavação já foi cumprido, e 242 pilares (84% do total) foram erguidos.

CRONOLOGIA

13/04/2010 - O Estado revela que o Morumbi está fora da abertura e da Copa de 2014

16/06/2010 - A Fifa confirma a exclusão do Morumbi

02/03/2011 - A Fifa oficializa a arena de Itaquera como o palco paulistano do Mundial

21/03/2011 - O ministro do Esporte, Orlando Silva, cobra a definição do projeto de São Paulo

30/05/2011 - Começam as obras na arena corintiana

11/07/2011 - Corinthians entrega à Fifa as garantias financeiras para viabilizar a arena

13/07/2011 - A Fifa informa ter aceito as garantias financeiras

