Avancini aposta em jovens talentos para fortalecer o mountain bike no Brasil

Campeão mundial no mountain bike, Henrique Avancini vai ajudar a manter um time formado apenas por atletas que competem na categoria sub-23. O trio de ciclistas formado por Marcela Lima, Edson Rezende e Pedro Lage vai disputar as principais provas no Brasil e terá à disposição uma estrutura completa para seguir os passos do ídolo.

"Esse é o quinto ano do projeto, que começou como AVA Project e evoluiu muito no ano passado com o lançamento oficial da Caloi Avancini Team. Nessa temporada, estamos rejuvenescendo a nossa equipe. Precisamos de atletas mais capacitados e essa formação esportiva tem um prazo maior", explicou Avancini.

"Nosso objetivo é que os atletas não só consigam crescer a curto prazo, mas também a longo prazo. Esses jovens atletas têm muito a se desenvolver se forem guiados no caminho correto. É uma oportunidade de muito valor para mim, construir esse ambiente para poder potencializar o futuro do mountain bike brasileiro", completou.

A principal novidade da equipe é Marcela Lima, de 18 anos, que foi campeã da etapa da Copa do Mundo de Eliminator em Congonhas e vice-campeã brasileira de XCO, ambas no ano passado. Já Edison Rezende, de 22 anos, vice-campeão brasileiro XCM Elite em 2018, e Pedro Lage, de 20 anos e campeão brasileiro juvenil em 2015, já estavam na Caloi Avancini Team no ano passado.

"Estamos proporcionando a esses jovens uma experiência única e de grande valor: dividir toda a minha vivência como atleta, em que quebrei e ainda estou quebrando barreiras, profissionalizando ainda mais o esporte. Esse trabalho é muito profissional, com tipo de gestão diferente, com outros objetivos além de resultados a curto prazo, pois é assim que eu acredito que seja um modelo que gera maior sucesso esportivo", comentou Avancini.

Aos 29 anos, o ciclista está no auge da carreira e tem como foco chegar ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Em setembro, ele foi campeão mundial no cross-country maratona do mountain bike. "Estou muito animado e feliz com esse grupo que formamos, atletas jovens e de grande potencial. São, com certeza, uma parte do futuro do mountain bike do Brasil", avisou Avancini.