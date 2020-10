Avancini assume a liderança do ranking mundial do mountain bike

O brasileiro Henrique Avancini é o novo líder do ranking mundial do mountain bike da União Ciclística Internacional (UCI). Na última atualização da lista, ele aparece com 1.945 pontos, à frente do suíço Nino Schurter, que caiu para a segunda colocação, com 1.799.

A ascensão de Avancini é fruto dos bons resultados recentes. O principal triunfo aconteceu na Copa do Mundo, durante a etapa de Nové Mesto, realizada na República Checa, em 2 de outubro, que lhe rendeu 250 pontos. Ele também foi outras duas vezes ao pódio em etapas nas quais terminou na terceira colocação, assegurando 160 pontos em ambas, e ficou na quarta colocação outras duas vezes, somando mais 150 pontos em cada. Isso, em 2019. O brasileiro ainda terminou em quinto, neste ano, acumulando mais 140.

No último fim de semana, Avancini participou do Mundial em Leogang-Salzburgerland, na Áustria, e ficou na décima posição. Chegou a ocupar a segunda colocação, mas perdeu ritmo durante a disputa. O título foi conquistado pelo francês Jordan Sarrou. Com esse desempenho, o campeão ascendeu do oitavo para o quarto lugar no ranking. Já o brasileiro somou mais 100 pontos.

Entre Avancini, Schurter e Sarrou, está o holandês Milan Vader, na terceira colocação. E o Top 5 da lista da UCI no mountain bike é completado pelo francês Victor Koretzky. O Brasil ainda tem outros dois ciclistas entre os cem melhores do mundo: Luiz Henrique Cocuzzi, em 51º, e Guilherme Gotardelo Muller, em 56º lugar.

O ranking da UCI é classificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021. Com a atual pontuação, Avancini está praticamente classificado para o evento.