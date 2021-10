Avião que levaria torcedores a jogo de beisebol nos EUA derrapa e deixa dois feridos

Um avião que transportava 21 torcedores do Houston Astros, da Liga Americana de Beisebol (MLB, na sigla em inglês) pegou fogo após tentar decolar do aeroporto de Waller County, no estado do Texas. Todos os passageiros sobreviveram, segundo o site americano TMZ.

O Departamento de Segurança Pública do Texas informou que o avião, modelo McDonnell Douglas MD-87, entrou em chamas após derrapar na pista e atravessar uma cerca. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas a um hospital, mas passam bem, de acordo com autoridades locais. O voo tinha destino a Boston, onde os torcedores foram assistir o jogo 4 da série de playoffs entre Astros e Red Sox no Fenway Park.

“Durante a decolagem, parecia uma decolagem normal. Como eu disse, uma vez que ele (avião) passou pelos hangares eu não conseguia dizer a mim mesmo o que estava acontecendo com a aeronave”, disse o diretor executivo do aeroporto, Andrew Perry. "Deveria estar no ar. Eu sabia que algo estava errado e alguns segundos depois, vimos a bola de fogo e corremos para o local."

Um dos passageiros, que conseguiu sair do avião pela saída de emergência, contou que perdeu vários pertences no momento que as chamas surgiram. "As coisas começaram a voar e, quando o avião finalmente parou, eles apenas disseram: 'saiam'. Pensamos que ia explodir. O avião já estava pegando fogo antes de sairmos dele", relatou o passageiro ao canal KHOU 11.

O caso ainda é investigado pelas autoridades, que não revelaram a causa do acidente. Apesar do susto, os torcedores não desistiram da partida e seguiram viagem até Boston, segundo a esposa do dono da aeronave. Por lá, assistiram aos Astros vencerem o Red Sox por 9 a 2 e empatarem a série em 2 a 2. O jogo 5 acontece nesta quarta, a partir das 18h08, horário de Brasília.