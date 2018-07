Azarenka arrasa e é a nova número 1

Estreante em uma final de Grand Slam, a bielo-russa Victoria Azarenka se impôs ontem diante da experiente Maria Sharapova e conquistou o título do Aberto da Austrália, em Melbourne. Com a vitória por incontestáveis 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 1 hora e 22 minutos, Azarenka assumiu também o posto de nova tenista número 1 do mundo.

O duelo começou melhor para a russa, que impôs o seu ritmo de tricampeã em torneios de Grand Slam, aproveitando também o nervosismo inicial da adversária. Sharapova logo conseguiu mostrar um pouco do seu tênis, obteve uma quebra de serviço no primeiro game e em seguida confirmou o seu saque para abrir 2/0. Mas a reação de Azarenka não tardou: já no terceiro game a tenista partiu para uma arrancada incrível: confirmou todos os seus saques e com duas quebras de serviço, no 4.º e 8.º games, fechou o primeiro set por 6/3.

No segundo set, a bielo-russa adquiriu confiança e passou a tomar a iniciativa na maioria dos pontos. Mostrou mesmo que queria conquistar seu primeiro grande título e com facilidade confirmou todos os seus serviços.

Sharapova ficou sem saída quando percebeu que seu jogo não fazia mais efeito diante de Azarenka. Tentou, então, bater mais forte na bola e definir os pontos de forma mais rápida, o que não deu certo. Com três quebras (1.º, 3.º e 5.º games), a bielo-russa marcou 5/0. Quando tinha o saque para fechar, não hesitou para aplicar um pneu na adversária. Fez 6/0 e ajoelhou na quadra para festejar a grande vitória.

Triunfo merecido. Antes do título conquistado ontem em Melbourne - sua 12.ª vitória consecutiva em 2012 - , a melhor campanha em grandes campeonatos da atleta bielo-russa, de apenas 22 anos, havia sido alcançada na edição de 2011 do Torneio de Wimbledon, quando parou nas semifinais. Neste ano, em boa fase, já havia sido campeã do Torneio de Sydney, que serviu de preparação para o primeiro Grand Slam da temporada.

Além do título mais importante de sua carreira, Azarenka também garantiu ontem a liderança do ranking da WTA - antes ocupada pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, eliminada precocemente no Aberto da Austrália. Ela terá 8.585 pontos, contra 7.690 da checa Petra Kvitova, número 2 na lista. Sharapova, número 4 até o começo do torneio, ganhará uma posição, enquanto Caroline Wozniacki cairá para o quarto lugar.