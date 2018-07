Azarenka bate Serena e conquista o bi em Doha A bielorrussa Victoria Azarenka venceu a americana Serena Williams na final do WTA de Doha por 2 a 1, com parciais de 7/6 (8-6), 2/6 e 6/3, e conquistou o bicampeonato do torneio. Esse foi o 16.º troféu de Azarenka.