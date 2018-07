Azarenka derrota Na Li e garante nº 1 até 2013

Victoria Azarenka não teve vida fácil contra Na Li, mas garantiu a vitória na última partida da fase de grupos do Masters de Istambul e a posição de número do 1 do mundo até o fim da temporada. A bielorrussa enfrentou problemas no primeiro set, que só venceu no tie-break, mas conseguiu derrotar a chinesa por 7/6 (6-4) e 6/3. A líder do ranking enfrenta hoje Maria Sharapova, número 2, nas semifinais. A russa, invicta, derrotou ontem a australiana Samantha Stosur por 6/0 e 6/3.

Agnieska Radwanska teve muitas dificuldades para vencer Sara Errani, eliminada da competição. A polonesa precisou de 3h30 para superar a italiana por 6/7 (6-8), 7/5 e 6/4 - foi a partida de maior duração na história do torneio. Radwanska enfrentará Serena Williams, contra quem não teve sorte este ano. A americana venceu os três jogos que disputou contra a polonesa este ano, incluindo a final de Wimbledon.

Basileia. Roger Federer precisou de apenas 54 minutos para derrotar o francês Benoit Paire por duplo 6/2 e chegar às semifinais do torneio de sua cidade natal. O número 1 do mundo enfrenta, agora, outro francês, Paul-Henri Mathieu, que venceu o búlgaro Grigor Dimitrov. É a sétima vez consecutiva que Federer briga por um lugar na decisão do ATP da Basileia.

Juan Martin Del Potro, cabeça de chave número 2, sofreu para superar o sul-africano Kevin Anderson. Mas, de virada, fez 3/6, 7/6 (7-3) e 6/2 - Anderson, aliás, é o rival da estreia do brasileiro Thomaz Bellucci no Masters de Paris, na semana que vem.

Com o resultado, Del Potro agora enfrentará Richard Gasquet por um lugar na decisão. O francês, que derrotou o russo Mikhail Youzhny por 6/2 e 7/6 (7-5), precisa da vitória porque ainda briga pela classificação para o ATP Finals, em Londres.