'Azzurra' está na Copa das Confederações A Itália é a sétima seleção a garantir presença da Copa das Confederações do ano que vem, no Brasil, evento-teste para a Copa de 2014. O torneio irá de 15 a 30 de junho. Vai representar a Europa mesmo que fique com o vice-campeonato europeu, pois a Espanha tem a vaga assegurada por ser campeã mundial.