Bábby tenta levar Mogi aos playoffs Já faz algumas temporadas que Baby se tornou Bábby, atendendo à orientação da mesma numeróloga que sugeriu que Caca passasse a ser Kaká. Mas só agora o pivô que veste a camisa 66 do time de Mogi das Cruzes, número escolhido para melhorar a comunicação com o público, voltou a se destacar. O pivô de 2,10m é um dos melhores reboteiros do Novo Basquete Brasil, ao lado de Felipe, do Basquete Cearense. Recupera nove bolas por jogo.