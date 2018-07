Bach afasta rumores e diz que Índia não está pronta para sediar Olimpíada de 2024

"Francamente, nós ficamos um pouco surpresos com essa especulação (de uma possível candidatura indiana)", declarou Bach nesta segunda-feira, em entrevista coletiva após se encontrar com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. "Por diferentes razões, nós acreditamos que seria muito prematuro para a Índia ter sucesso na Olimpíada de 2024."

De acordo com informações divulgadas por veículos de imprensa locais, a Índia estaria planejando lançar a candidatura de Nova Délhi ou de Ahmedabad, maior cidade do estado natal de Modi, chamado Gujarat. Bach admitiu que o primeiro-ministro demonstrou o desejo de receber o evento e disse que isto poderá acontecer no futuro, mas não em 2024.

"Nós ficamos felizes de ver que o primeiro-ministro esteja compartilhando esse sentimento, que ele esteja mirando seriamente uma candidatura olímpica", comentou o presidente do COI. "No entanto, ele quer estar bem preparado e nós temos toda a perícia. Foi uma opinião compartilhada por nós."

A possibilidade de uma candidatura indiana para 2024 pareceu remota depois que a organização dos Jogos da Commonwealth de 2010 por Nova Délhi recebeu severas críticas por conta dos atrasos nas obras e escândalos de corrupção. Assim, Roma, Boston e Hamburgo são os postulantes declarados a receber a Olimpíada de 2024. Paris também pode se juntar à disputa.