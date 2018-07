Badminton brasileiro já garante a primeira medalha no Pan

Isso porque, no badminton, diferente do tênis, por exemplo, não existe a disputa da medalha de bronze. Os dois derrotados na semifinal terminam oficialmente no terceiro lugar. Assim, mesmo que percam o próximo jogo, os brasileiros irão ao pódio. Depois de tirarem a dupla cabeça de chave número 2, Hugo e Daniel enfrentam quem vencer do duelo entre dominicanos e cubanos.

Ao longo desta segunda-feira, o Brasil ainda fará outros cinco jogos que valem medalha, sendo favorito em dois deles, também em duplas: femininas e mistas. Joga contra República Dominicana e Jamaica, respectivamente.

Na chave feminina de simples, eram duas chances de medalha, mas a primeira já foi desperdiçada. Fabiana Silva foi derrotada pela canadense Rachel Honderich, uma das favoritas ao ouro, por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/10. Fabiana já havia sido eliminada também nas duplas feminina e mista.

Lohaynny Vicente tem chance de três medalhas, uma vez que, além de estar nas quartas de final da chave individual, joga duplas femininas com a irmã Luana e duplas mistas com Alex Tjong. Daniel Paiola e Ygor Coelho seguem vivos na chave masculina de simples.

Em Guadalajara, há quatro anos, o Brasil ganhou apenas um bronze, com Daniel Paiola. O País nunca disputou os Jogos Olímpicos, mas em 2016 terá direito a um convite na chave masculina de simples e outro na feminina. Hoje, não precisaria do convite, porque Paiola e Fabiana estão na zona de classificação do ranking mundial. Nas duplas, vão ao Rio o melhor time do continente em cada disputa.