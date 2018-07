Bahia, CRB e Santa Cruz saem em vantagem nas quartas da Copa do Nordeste

Na noite dos Juninhos, o Bahia derrotou o Fortaleza, por 2 a 1 de virada, na Arena Castelão, na capital cearense. O meia Juninho fez os dois gols do time baiano, que poderá até perder por 1 a 0, na volta no domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O time cearense terá de vencer por dois gols de diferença ou até um, caso marque mais de dois gols. Se devolver o placar de 2 a 1, a disputa irá aos pênaltis.

O vencedor deste confronto terá pela frente Santa Cruz ou Ceará. O time pernambucano está em vantagem, após vencer por 2 a 1 também de virada, no Estádio do Arruda, em Recife. Keno marcou os dois gols dos mandantes, que jogam por vitória, empate ou até uma derrota por um gol de diferença, caso marque pelo menos duas vezes. A volta será domingo, na Arena Castelão. Os cearenses passam com uma vitória simples por 1 a 0. Se ganharem por 2 a 1, levam a disputa aos pênaltis.

Quem também fez valer o fator campo foi o CRB, que superou o Sport, por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Os alagoanos marcaram com Lúcio Maranhão e Somália. A situação está idêntica a do jogo entre Santa Cruz e Ceará. O confronto de volta está marcado para o sábado, na Ilha do Retiro, em Recife.

O ganhador deste embate tem pela frente Salgueiro-PE ou Campinense-PB. Pernambucanos e paraibanos ainda fazem o confronto de ida, nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE).

Confira as quartas de final da Copa do Nordeste:

Quarta-feira

CRB-AL 1 x 1 Sport

Fortaleza 1 x 2 Bahia

Santa Cruz 1 x 1 Ceará

Quinta-feira - 21h30

Salgueiro-PE x Campinense-PB

Sábado - 18h

Sport x CRB-AL

Domingo - 16h

Ceará x Santa Cruz

Bahia x Fortaleza

19h - Campinense-PB x Salgueiro-PE