Bahia fica só no empate com o Grêmio O Bahia bem que tentou, pressionou muito, mostrou disposição e empenho, mas no final teve de se conformar com o empate por 1 a 1 com o Grêmio, ontem à noite no Pituaçu, em Salvador. O resultado deixou o time da casa com 37 pontos, quatro à frente do Sport e cinco a mais que o Palmeiras, equipes que lutam contram o rebaixamento. O Grêmio foi a 60, e continua em terceiro.