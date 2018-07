Bahia foca decisão e aposta em time misto contra o Vasco pelo Brasileirão

Mas a equipe baiana pode ter algumas dificuldades. Preocupado com a decisão da Copa do Nordeste nesta quarta-feira contra o Sport, o técnico Guto Ferreira antecipou que poupará alguns titulares. O meia Régis e o zagueiro Lucas Fonseca, por exemplo, sequer foram relacionados para a partida deste domingo.

Outros desfalques confirmados são o atacante Hernane, recuperando-se de uma fratura na perna, o lateral-direito Wellington Silva e o zagueiro Jackson, com dores no joelho. A equipe, contudo, terá o retorno do lateral-esquerdo colombiano Armero e do volante Edson, ausentes do primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, que terminou empatado por 1 a 1.

Quem deve atuar no time misto, assim, é o volante Renê Junior. "Todo lugar que passei, fui bem. Sabia que no Bahia não seria diferente, até porque eu confio no meu trabalho, o Guto confia no meu trabalho. Sobre o apoio da torcida, da mesma forma que já me vaiaram, estão me aplaudindo hoje. Tem que manter a cabeça no lugar", comentou.