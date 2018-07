Bahia vai de Souza para sair do sufoco Depois de seis rodadas sem jogar, por causa de uma lesão na coxa direita, o centroavante Souza é a principal novidade do Bahia diante do Grêmio, às 18h30, em Salvador. No período de inatividade do atacante, a equipe baiana somou apenas cinco pontos - uma vitória, dois empates e três derrotas - e viu a zona de rebaixamento se aproximar de novo.