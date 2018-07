Bairro de Tóquio vira base para 3 mil torcedores do Corinthians

TÓQUIO - Estima-se que entre os corintianos que viajaram para o Japão para acompanhar o time do coração no Mundial aproximadamente dez mil estão em Tóquio. Numa cidade com quase 15 milhões de habitantes como a capital japonesa, eles dificilmente seriam notados, certo? Errado.

A Fiel transformou o bairro de Shinjuku no seu quartel-general. É lá que estão boa parte dos corintianos que escolheram a cidade como base durante o Mundial apesar de o Alvinegro jogar em Toyota (distante 300 quilômetros) e Yokohama (longe 30 quilômetros).

Há corintianos espalhados por todas as partes do bairro, a começar pela estação de trem e metrô, considerada a mais movimentada do mundo com mais de 3 milhões de passageiros por dia. Não é preciso ficar mais do que dois minutos observando o movimento do local para ver no meio daquele mar de japoneses um torcedor com a camisa do time passando pela catraca, comprando passagem ou pedindo informação no balcão de atendimento.

No comércio local, a Fiel também se faz presente de forma significativa, seja em bares, restaurantes ou lojas. Há, por exemplo, uma loja de material esportivo na qual camisas do Corinthians estão expostas com destaque na vitrine. Ontem, um grupo de corintianos se reuniu ali para assistir a reprise da partida semifinal contra o Al Ahly.

VAI CORINTHIANS

A poucos quarteirões da estação de metrô fica o hotel Keyo Plaza, onde estão 1.800 torcedores que compraram pacotes da agência oficial de turismo do clube, a Vai Corinthians. Entre os hóspedes está Alceu Vieira, paulista da cidade de Artur Bernardes, que se diverte ao contar as histórias vividas no Japão desde a sua chegada ao país na última segunda-feira. Ele diz, por exemplo, que por sempre andar com um agasalho do Corinthians já foi confundido algumas vezes com jogadores do Alvinegro. E não se preocupou em desfazer o mal entendido. "As japonesas pedem para tirar foto comigo e não tem como recusar, né? Só não dei autógrafo até agora", gaba-se com um jeitão de Jorge Henrique.

Sem pinta de jogador, os irmãos Vitor e Ricardo Menezes ainda não posaram para fotos, mas dão boas gargalhadas ao relembrar o aperto na hora de fazer as refeições. "Tá difícil. Você pede uma coisa achando que vai ter um gosto e na hora que põe na boca o gosto é completamente diferente. Aqui batata não tem gosto de batata, arroz não tem gosto de arroz... Estamos passando fome, eu consegui até emagrecer", diz Ricardo.

Também em Shinjuku fica o hotel Washington, outra base da Fiel em Tóquio. Ali estão hospedados mais de 400 torcedores. O médico Thiago Saadeh Albuquerque é um deles. "Você não dá um passo sem trombar com um corintiano. É impressionante, parece que estou no Brasil", exagera.

FINAL

Ao "bando de loucos" que está no Japão desde o início da semana começou a juntar-se também os torcedores mais confiantes, aqueles que compraram ingresso só para a final e chegaram ao país ontem. É o caso de Mercia e Jairo Juedes Ferreira. O casal mora em Xangai, na China, há dois anos e comprou as passagens para o Japão assim que o Corinthians garantiu vaga no Mundial, após ganhar a Libertadores. "O jogo que vale mesmo é a final", justificou Jairo.

Mercia se diz surpresa com a quantidade de corintianos que encontrou pelas ruas de Shinjuku. "Sabia que ia ter muita gente, mas não esperava tanto. Para a gente que vive na China, até que o Japão é perto, são só 2h40 de voo, mas para quem mora no Brasil aqui fica literalmente do outro lado do mundo."

Por causa da grande quantidade de corintianos na cidade, o Consultor-geral do Brasil em Tóquio montou um esquema especial de atendimento. Funcionários do órgão estão de plantão 24 horas por dia e amanhã estarão no estádio de Yokohama para prestar assistência aos torcedores do Corinthians