Baleado, Camacho tem morte cerebral O ex-boxeador porto-riquenho Hector Macho Camacho, de 50 anos, foi baleado em Bayamón, Porto Rico. Camacho recebeu um tiro no lado esquerdo da face, que atingiu seu ombro direito. Adrian Mojica Moreno, amigo de Camacho que estava no Ford Mustang, também foi baleado e morreu no local. A polícia desconfia de envolvimento com o tráfico de drogas.