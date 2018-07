Balotelli é liberado para visitar projeto social na Bahia

SALVADOR - Mario Balotelli ganhou carta branca nesta sexta-feira para deixar o hotel em que está concentrada a seleção italiana em Salvador. O atacante foi o único jogador liberado pelo técnico Cesare Prandelli porque tem participação em um projeto social na capital baiana.

O treinador disse que o atleta foi liberado, em meio a manifestações que estão assustando os jogadores estrangeiros, porque já conhece a cidade. "Ele teve uma permissão especial, considerando os compromissos que têm aqui, e também por já ter visitado a cidade outras duas vezes", justificou.

Balotelli apoio um projeto social realizado em uma das maiores favelas de Salvador. "É importante para o jogador ter consciência de sua situação privilegiada, e de que é importante ajudar os outros", afirmou Prandelli.

O treinador brincou que Balotelli também foi liberado, sem preocupações, porque poderia se misturar ao público brasileiro sem dificuldades. "Ele é o único que teve permissão porque sua cor é diferente da dos outros", disse o treinador, entre risos.

Aparentemente, o único jogador negro da atual seleção italiana não se mostrou ofendido com a brincadeira. Pelo Twitter, ele disse: "Eu me pareço com o povo da Bahia".