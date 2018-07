Balotelli faz mais um e o Milan sobe para a quarta posição

O Milan abriu ontem a 25ª rodada do Campeonato Italiano com uma vitória por 2 a 1 sobre o Parma que o colocou na quarta posição com 44 pontos - mesma pontuação da Lazio, que está em terceiro. Os gols foram marcados por Paleta (contra) e Balotelli, numa bela cobrança de falta - foi o quarto gol em três partidas do atacante que foi contratado do Manchester City. Sansone fez para o Parma.

A líder Juventus pega hoje a Roma na capital.

Espanha. Sem adversário no campeonato (lidera com 12 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e 16 em cima do Real), o Barcelona se impõe dois desafios no jogo de hoje contra o Granada: voltar a vencer fora de casa depois de uma derrota (Real Sociedad) e um empate (Valencia) e sair de campo sem levar gol. "Em algumas partidas temos perdido a concentração em alguns momentos e sofrido gols que não deveríamos sofrer, por isso vamos trabalhar firme para não sermos vazados em Granada", disse o auxiliar técnico Jordi Roura - que mais uma vez dirigirá a equipe.

O meia Xavi está recuperado de uma lesão muscular, mas não foi convocado para o jogo. Ele deverá voltar no choque de quarta-feira com o Milan pela Copa dos Campeões.

Alemanha. O Bayern de Munique caminha firme para definir o campeonato com boa antecedência. Ontem o time ganhou fora de casa do Wolfsburg e abriu 18 pontos de vantagem sobre o vice-líder Borussia Dortmund.