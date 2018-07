Balotelli promete ser solução, e não um problema

Balotelli chegou ontem ao Milan prometendo jogar bola e se comportar bem. "Estou aqui para me recuperar", disse o atacante, que passou pelos exames médicos e assinou contrato até junho de 2017.

Com apenas 22 anos, Balotelli já tem um vasto histórico de confusões e polêmicas - dentro e fora de campo. Mas o Milan aposta muito em seu futebol. "A contratação de Balotelli é a realização de um sonho dos nossos torcedores e também do presidente Silvio Berlusconi. Ele está em nossos corações há anos, e não tenho dúvida de que reforçará muito a nossa equipe", disse o vice-presidente Adriano Galliani.

No início do ano, quando surgiram os rumores de que o Milan tentaria contratá-lo, Berlusconi provocou uma situação constrangedora ao definir Balotelli como uma "maçã podre" e dizer que não queria vê-lo no clube por causa de seu comportamento. Poucos dias depois, o presidente voltou atrás e se desculpou publicamente com o jogador. E ontem fez questão de conversar com ele por telefone para lhe dar as boas vindas.

Balotelli finalmente poderá vestir a camisa de seu time do coração. Há três anos, quando ainda jogava na rival Inter, ele causou um alvoroço ao vestir a camisa do Milan em um programa de tevê e revelar que era torcedor do time.

"Fazia tempo que eu queria jogar aqui, e estou feliz por esse dia finalmente ter chegado."

Como está em forma e com ritmo de jogo, ele poderá estrear domingo contra a Udinese em Milão.