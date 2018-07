Bancada pelo governo, torcida vira a casaca

Uma ONG criada com objetivos políticos e que reúne torcedores violentos voltou a dar o ar da graça nos jogos da Copa América, após período de silêncio em que havia mergulhado desde o final da Copa do Mundo de 2010.

A "HUA", a Hinchadas (torcidas) Unidas Argentinas, foi constituída no ano passado por interferência direta de Aníbal Fernández, chefe do gabinete de ministros (o correspondente à Casa Civil no Brasil) da presidente Cristina Kirchner - que já está em campanha pela reeleição.

Segundo o jornal Clarín, a ONG é beneficiada pelo governo com a distribuição de ao menos 1.000 entradas por confronto.

Mesmo assim, ela parece ter virado a casaca: na abertura da Copa América, entre Argentina e Bolívia, o grupo de torcedores ostentou uma bandeira com o nome do deputado Francisco De Narváez, dissidente do Peronismo e na oposição à presidente.

Apesar do caráter barra pesada da agremiação, não foram registrados distúrbios com sua participação nesta Copa América.

Massa de manobra. Os integrantes das torcidas organizadas foram usados nas manifestações políticas do governo Kirchner durante anos. Cristina, inclusive, "estatizou" as transmissões do campeonato nacional de futebol para conseguir algum dividendo eleitoral.

Oficialmente, a HUA diz que defende a não violência. A ONG se define como um "mecanismo de autocontrole" das torcidas. Sustenta que repudia o uso político das torcidas e que não é financiada por subsídios estatais. No entanto, a entidade considera que tem o direito de expressar seu pensamento político.

A prática de seus ativistas, muitas vezes, difere do discurso.

Grupos de "barrabravas" estiveram diretamente ligados aos incidentes de dezembro, quando imigrantes da Bolívia, Paraguai e Peru foram atacados por quatro dias por multidões no bairro de Villa Lugano.

No ano passado, a ONG Parentes das Vítimas da Violência no Futebol Argentino apresentou na Justiça uma denúncia sobre os vínculos dos "barrabravas" com Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol da Argentina, além do empresário Rudy Ulloa (amigo da presidente) e Hugo Moyano, o secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho, maior central sindical do país, aliada do governo Kirchner.