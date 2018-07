Banco Central inicia venda das moedas comemorativas da Copa

BRASÍLIA - O Banco Central lançou na tarde desta quarta-feira a série de moedas comemorativas da Copa do Mundo de 2014. Elas já estão disponíveis para venda nas representações regionais da instituição, para pagamento em dinheiro, e no site do BC, por meio de boleto bancário ou débito em conta do próprio banco.

A moeda de ouro custa R$ 1.180,00 e traz a imagem da Taça da Copa do Mundo. As duas de prata, com representações do mascote do evento (Fuleco) e das cidades que sediarão os jogos, são vendidas por R$ 190,00 cada. Há ainda seis moedas de cuproníquel, ao preço de R$ 30,00 por unidade, com figuras que simbolizam jogadas de futebol (defesa do goleiro, cabeçada, matada no peito, passe, drible e gol). Essas últimas também serão comercializadas em cartela única que representa o gramado, mas somente a partir de março, por R$ 140,00.

A expectativa do BC é de venda de toda a tiragem, que é limitada, inclusive para colecionadores no exterior. "São peças que vão se tornar certa raridade com o passar do tempo", disse João Sidney de Figueiredo Filho, chefe do Departamento do Meio Circulante. A venda total representa uma arrecadação de R$ 20 milhões. A Fifa receberá 10% de royalties.