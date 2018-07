BC lança 3º conjunto de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos

O Banco Central divulgou por meio de seu site o terceiro conjunto de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ao todo, nove moedas fazem parte desta nova leva - uma de ouro, quatro de prata e quatro de metal de livre circulação. Até 2016, está prevista a apresentação do quarto e último conjunto - fechando 36 moedas.

Nesta quinta, o BC vai fazer a apresentação oficial das moedas em um evento no estádio do Maracanã, marcado para o fim da tarde. Durante a solenidade, os Correios também vão apresentar uma nova remessa de selos comemorativos voltados para os Jogos de 2016. Está prevista a participação do diretor de administração do BC, Altamir Lopes, do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do presidentente do Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman.

Desta vez, as moedas trazem imagens com referência à luta olímpica, remo, ciclismo, futebol, vôlei maratona, atletismo paralímpico e judô, além de trazer desenhos de pontos turísticos do Rio, animais nativos e ao forró.