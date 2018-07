Banco Central lançará moedas comemorativas da Copa do Mundo

BRASÍLIA - O Banco Central lançará no dia 24 de janeiro do ano que vem uma série de moedas comemorativas oficiais da Copa do Mundo. Serão nove moedas diferentes: uma de ouro, duas de prata e seis de cuproníquel. A de ouro, que terá como temas a taça do Mundial e o momento do gol, custará R$ 1.180. O valor da face é 10 reais. A moeda de prata, por sua vez, corresponde ao valor de 5 reais. O preço será de 190 reais. As restantes, todas de 2 reais, poderão ser adquiridas por 30 reais.

Uma das moedas de prata apresentará o Fuleco, o mascote oficial da Copa, enquanto a outra trará uma homenagem às doze cidades-sede da competição. As moedas de cuproníquel (liga metálica de cobre e níquel) comporão a série "Jogadas do Futebol", retratando lances típicos do esporte: a defesa do goleiro, a cabeçada, a matada no peito, o passe, o drible e o gol. Também deverá ser comercializada, a partir de março, uma cartela com o conjunto das seis moedas de cuproníquel.

A maior moeda é a de prata, que terá diâmetro de 40 milímetros e 27 gramas. A tiragem inicial será de 12 mil unidades, podendo chegar a 20 mil. O Banco Central fará, no máximo, cinco mil unidades da moeda de ouro. Ela terá 16 milímetros de diâmetro e 4,4 gramas. No total, até 20 mil unidades da moeda cuproníquel serão feitas. Elas terão tamanho intermediário: 30 milímetros e 10,2 gramas.

Após o lançamento, as moedas poderão ser adquiridas no site do Banco do Brasil (www.bb.com.br) ou nas representações regionais do Banco Central. Nas regionais do BC, o pagamento deverá ser feito em dinheiro. Nas compras pela internet, o pagamento poderá ser feito através de boleto bancário ou, se o comprador for correntista do Banco do Brasil, por meio de débito em conta.