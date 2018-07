Banco Central tem fila para compra de moedas dos Jogos do Rio

Desde às 10h30, uma fila ganha cada vez mais extensão no saguão do edifício sede do Banco Central, em Brasília. Quem está no local aguarda para comprar moedas comemorativas lançadas nesta sexta-feira pela instituição para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio em 2016. A venda começou com atraso, porque a equipe de Brasília aguardava o lançamento oficial que ocorreu no Rio, com a presença do presidente do BC, Alexandre Tombini.

A primeira da fila em Brasília foi a servidora do próprio BC, Patrícia Millazes. Esta é a primeira vez que ela adquire uma moeda comemorativa. "Como agora sou funcionária do BC e estou nesse convívio, me interessei", disse. Ela pretende adquirir uma moeda de prata.

No terceiro lugar da fila está o numismata Marcello Duarte de Santos, que sempre compra este tipo de "souvenir". Nesta sexta-feira, ele pretendia adquirir um de cada conjunto disponível no BC e trouxe R$ 3 mil para tanto. "Comprar moeda é como viajar para Europa: a gente aprende, se diverte, bebe cultura", citou. "Com a diferença de que, quando a viagem e o dinheiro acabam, ficam só as memórias e aqui ficamos com a moeda", continuou.

O lançamento oficial no Rio disponibilizou as primeiras nove moedas comemorativas do programa numismático dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos: uma de ouro, quatro de prata e quatro de circulação comum. O programa compreenderá ao todo 36 moedas, que serão lançadas até 2016.