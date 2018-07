Bando de loucos

Convenhamos, no entanto, que algumas coisas extrapolam os limites do bom senso. É ótimo que confederações, clubes e empresas ligadas ao esporte rentabilizem os recursos mobilizados pela atividade. Mas, daí a colocar a rentabilidade antes dos interesses do torcedor e do próprio esporte, vai uma enorme distância. Hoje em dia, vê-se muita propaganda, muitas áreas vip, muitos crachás, muitas celebridades, muitas autoridades, mas pouco espaço para o torcedor comum conviver com seus ídolos e viver de perto sua paixão pelo futebol. Nesse contexto, mesmo uma coisa aparentemente inocente como jogadores que são adestrados por canais de TV a comemorar seus gols sempre do mesmo jeito - para ganhar um brinde ou apenas para aparecer com mais destaque nos gols da rodada -, acaba ganhando contornos desagradáveis.

Ora, o gol, como dizia aquele antigo programa televisivo, é o grande momento do futebol. Através da história, gestos como o soco no ar de Pelé, o punho cerrado de Reinaldo, o enfurecido girar de braços de Rivellino e o aviãozinho de Romário marcaram a forma como gerações celebravam os gols de seus ídolos. A diversidade dessas comemorações - do estilo silencioso e blasé do Dr. Sócrates às irreverentes coreografias dos Meninos da Vila - dava mais graça aos jogos. Agora, no entanto, começo a ter medo que todos os gols marcados por nossos craques serão comemorados com a mesma coreografia de João teimoso ou então com gestos alusivos a uma marca de cerveja ou telefonia celular.

Não, eu não sou saudosista. Mas se a pasteurização e "rentabilização" das comemorações de gol são tendências para o futuro do nosso esporte, então podem me chamar de reacionário.

Por conta de tanto capitalismo futebolístico, fico aliviado ao ver o modo como se comporta a torcida do Corinthians nos estádios. Através de um longo processo que começou a ser forjado no longo período em que o Timão passou sem títulos e tornou-se apaixonante no ano em que o clube disputou a Segunda Divisão, a torcida corintiana tem, hoje, um algo mais. Parece mais autêntica, canta o jogo todo, celebra mais nas boas fases e reclama menos nas marés baixas. Isso faz diferença. Acompanhei o jogo Corinthians x Vasco na última quarta-feira e posso dizer que me senti testemunha de uma equipe capaz de fazer história. Mesmo com o gol do adversário bem no início, a fiel torcida não se abalou. Entoou coros a plenos pulmões e literalmente empurrou o time, que demonstrou enorme espírito de luta dentro de campo. A partida foi disputada em velocidade frenética, com o Vasco lutando com igual desespero por cada posse de bola, o que valorizou ainda mais a virada alvinegra. No final, vitória e liderança folgada.

Com um time organizado e brigador, apoiado pelo já célebre bando de loucos, que me parece muito mais próximo da antiga autenticidade do futebol do que de coreografias ensaiadinhas, o Corinthians desponta como grande favorito ao título brasileiro. É muito cedo para cravar uma aposta dessas, mas insisto: poucas coisas no futebol são mais poderosas do que uma autêntica conexão entre time e torcida. Autenticidade é a palavra. Uma palavra que, sem saudosismo, anda nos fazendo falta.