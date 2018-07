'Bando de loucos' se comporta bem no Japão

YOKOHAMA - O saldo de incidentes da invasão corintiana ao Japão foi praticamente nulo. De acordo com o Consulado Geral do Brasil em Tóquio, durante os quase dez dias em que a maioria dos torcedores ficaram no Japão para acompanhar a disputa do Mundial de Clubes chegaram à entidade apenas nove pedidos de emissão de segunda via de passaporte extraviados e uma pessoa foi hospitalizada. Isso ocorreu domingo, após o jogo contra o Chelsea, por embriaguez. Não foram registradas ocorrências policiais.

Como a maioria das pessoas que perderam os seus passaportes voltaria para o Brasil pelos Estados Unidos, o consulado brasileiro teve de solicitar ao consulado norte-americano em Tóquio a emissão de vistos para os brasileiros em tempo recorde e sem a necessidade de enfrentar todos os trâmites burocráticos de costume.

"Conversei com várias autoridades japonesas nos últimos dias e o balanço da visita da torcida do Corinthians ao Japão foi extremamente positivo. O Japão não passa por um momento econômico muito bom e a alegria e descontração que o torcedor brasileiro transmitiu nesse período serviu para animar o povo japonês", disse o cônsul-geral, Marco Farani, um dos mais preocupados com a passagem dos brasileiros pelo país.

FORÇA DA ARQUIBANCADA

De várias partes do mundo, milhares de corintianos foram ao Japão para empurrar a equipe do técnico Tite na luta pelo Mundial de Clubes. Só em Tóquio, a filial da Gaviões da Fiel possuía seis mil integrantes. Fanáticos pelo time do Parque São Jorge também foram acompanhar a equipe vindos da Coreia, China, Austrália, Nova Zelândia e vários países europeus e dos Estados Unidos. A origem de muitos torcedores pôde ser identificada por meio das inúmeras faixas expostas nos estádios japoneses durante as duas partidas.

No primeiro jogo, em Toyota, contra a equipe egípcia do Al Alhy (vitória corintiana por 1 a 0), cerca de 20 mil torcedores estavam no estádio torcendo pelo Corinthians. No domingo, na decisão do título, contra o Chelsea, dos mais de 68 mil pagantes no Estádio de Yokohama, cerca de 30 mil eram a favor de uma vitória brasileira.