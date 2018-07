Bangu salva o Vasco da eliminação precoce Mesmo sem o time jogar ontem, a torcida do Vasco sofreu muito com o dramático jogo entre Madureira e Bangu. Em caso de vitória do primeiro, os vascaínos estariam fora das semifinais da Taça Guanabara. Mas o Bangu venceu de virada por 3 a 2 - placar só definido aos 39 minutos do 2.º tempo, com um pênalti. Agora falta ao Vasco fazer o dever de casa e vencer hoje o Audax, em São Januário. No Engenhão, às 18h30, Flamengo e Botafogo fazem o clássico entre os líderes dos Grupos A e B. Mas nenhum dos times corre o risco de ficar fora das semifinais em caso de derrota.