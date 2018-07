Barão leva o cinturão para conhecer o Big Ben em Londres. Veja as fotos

LONDRES - Depois de muito trabalho, Renan Barão viveu um dia de turista em Londres, na Inglaterra. Acompanhado de seu cinturão, o campeão dos pesos galo aproveitou a segunda-feira para conhecer os principais pontos turísticos da cidade antes de retornar ao Brasil.

O roteiro do lutador de MMA incluiu a Torre e a Ponte de Londres, o Big Ben, o London Eye e o Palácio de Buckingham, além do Estádio e da Arena Wembley, palco da vitória dele sobre o norte-americano Michael McDonald no último sábado.

"Deu para conhecer muita coisa. Em quase todos os eventos que lutei, não tive a oportunidade de conhecer a cidade. Valeu a pena", disse Barão.

Líder oficial do UFC na categoria até 61 kg, o potiguar não se intimidou com o frio da capital inglesa e gostou da tietagem do público."A Inglaterra tem me dado sorte. Antes da primeira luta, não era muito conhecido aqui. Agora, o reconhecimento aumentou bastante. Já me pedem para tirar foto e dar autógrafo. Fui muito bem recebido", explicou Barão.

Na primeira vez que esteve na terra da rainha, em 2011, Renan Barão finalizou o dono da casa Brad Pickett com um mata leão. Dessa vez, o potiguar voltou a mostrar porque é faixa preta em jiu-jítsu e venceu a luta contra McDonald com um katagatame, no 4.º round.