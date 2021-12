Bárbara Seixas e Carol Solberg faturam título do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

A vitória sobre a dupla Carol Horta/Ana Patrícia por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/15) garantiu o terceiro lugar do troféu realizado em Cuiabá e rendeu e também o título do Circuito Brasileiro de vôlei de praia para a Bárbara Seixas/Carol Solberg na temporada.

A conquista aconteceu neste sábado. Bárbara Seixas, vice-campeã olímpica na Rio 2016, venceu o torneio pela quarta vez enquanto a sua parceira levou o seu segundo Brasileiro.

A dupla campeã chegou às quatro finais das quatro primeiras etapa sendo que acumulou três vices. Em Cuiabá, mesmo sem chegar à decisão, a pontuação do bronze permitiu a conquista do título do Circuito.

Na final de Cuiabá, Rebcca/Talita derrotou Thamela /Elize por 2 sets a 1 (15/21, 21/11 e 15/13) e levou o segundo título das cinco etapas da competição.

Já no masculino, a dupla Evandro/Álvaro Filho conquistou o título do Circuito.A vitória de 2 sets a 0 (21/12 e 21/12) sobre Yuri/Yuri garantiu o lugar mais alto no pódio.