Barça bate o Milan graças a Messi

Com uma grande exibição de Lionel Messi, o Barcelona bateu o Milan por 3 a 2, ontem, no Estádio San Siro, em Milão, e garantiu a liderança isolada do Grupo H da Copa dos Campeões. O time chegou aos 13 pontos e nas oitavas de final terá a vantagem de enfrentar um adversário que ficou em segundo em seu grupo. O Milan é o segundo colocado, com oito.

Messi estava inspirado e comandou o Barça. O craque deu arrancadas, assistência, passes inesperados e marcou o seu gol - foi o sexto do argentino em cinco jogos.

Apoiado pela sua fanática torcida, o Milan começou encurtando os espaços, dificultando o toque de bola do Barcelona. Aos poucos, porém, o time espanhol foi ganhando terreno, passou a controlar a partida e o gol não demorou a sair. Logo aos 13 minutos, Messi mostrou ótima visão de jogo e achou Keita sem marcação, nas costas da defesa, pela esquerda. O volante bateu cruzado para o meio da área e, antes que a bola chegasse em Xavi, Van Bommel tentou o corte e marcou contra.

O Milan não se abateu e deu o troco aos 19. Aquilani lançou Seedorf, que rolou para Ibrahimovic bater na saída de Valdés.

Paradinha, não. O jogo continuou bastante movimentado. Melhor postado e mais organizado, o Barça fez o segundo aos 32. Após bom passe de Fábregas, Xavi foi derrubado dentro da área por Aquilani. Pênalti. Messi cobrou com paradinha, tomou cartão amarelo e o gol não foi validado. Na segunda cobrança, o argentino soltou a bomba no canto esquerdo de Abbiati e recolocou o Barcelona em vantagem.

Os espanhóis, então, tomaram conta do jogo, passaram a pressionar o Milan e tiveram boas oportunidades de fazer o terceiro ainda no primeiro tempo. A melhor chance aconteceu aos 38. Messi fez a fila na defesa do Milan, deixou quatro marcadores para trás, mas parou na boa defesa de Abbiati. Seria uma pintura do argentino.

No intervalo, Robinho foi substituído por Alexandre Pato, mas o Milan não conseguiu aumentar o seu poderio ofensivo. O Barcelona marcava muito bem, dificultando a vida dos donos da casa. O gol de empate acabou saindo aos oito minutos em uma jogada individual de Prince Boateng, que surpreendeu Abidal com um toque de calcanhar e em seguida bateu forte entre Valdés e a trave.

A alegria dos italianos, no entanto, durou pouco. Aos 17, Messi voltou a fazer a diferença com um passe de precisão cirúrgica para Xavi no meio da defesa. Aí, foi só tocar na saída de Abbiati e correr para o abraço.

O domínio era amplamente dos espanhóis, que tiraram o pé para segurar a vantagem. Ficou claro, no entanto, que se que o time tivesse acelerado um pouco mais poderia ter goleado.

Para cumprir tabela. Milan e Barcelona voltam a jogar pela Copa dos Campões no dia 6 de dezembro. Os italianos vão à República Checa enfrentar o Viktoria Pilsen, enquanto os espanhóis recebem o Bate.