Barça chega ao Japão confiante e otimista A delegação do Barcelona desembarcou animada no aeroporto de Narita, depois de 12 horas de viagem. Apesar do cansaço, o time chegou animado depois da vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid, no superclássico no sábado à noite no Santiago Bernabéu. Enquanto time catalão viajava, o Al Sadd, do Catar, vencia o Esperance, da Tunísia, por 2 a 1, e se classificava para enfrentar o Barça.