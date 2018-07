Barça dá adeus a 2012 com chave de ouro

VALLADOLID - Barcelona se despediu de 2012 com homenagens, golaço de Messi e mais um recorde para sua história. Sem o técnico Tito Vilanova, que se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor na garganta, o time catalão venceu sem esforço o Valladolid por 3 a 1, com mais uma obra-prima de Lionel Messi.

Além de colocar mais uma pintura em sua coleção, Messi também foi responsável por fazer com que o Barcelona quebrasse o recorde de gols marcados dentro de um ano na Liga Espanhola, contando o final da temporada passada e início desta. A equipe catalã chegou aos 120 gols, superando o Real Madrid de 2011, que fez 119.

Com o resultado, o Barcelona se manteve tranquilo na ponta com 49 pontos - de 51 possíveis - e fechou 2012 com chave de ouro. Antes da partida de ontem, os atletas do time subiram para o gramado com uma camisa em homenagem ao treinador, que deixou o hospital ontem depois da retirada de um câncer na glândula parótida (responsável pela produção da saliva).

Com a bola rolando, o Barcelona deixou o primeiro tempo com a vitória por 1 a 0, gol de Xavi. Na etapa final, Messi recebeu passe de calcanhar de Xavi, partiu em velocidade, jogou a bola por baixo das pernas do marcador e bateu rasteiro. A bola ainda acertou a trave antes de ir para as redes. Foi o 91.º gol do argentino em 2012. Javi Guerra descontou e para fechar o placar, Tello, que havia acabado de entrar, marcou o terceiro nos minutos finais.

Nova crise no Real. Enquanto o Barcelona é só festa, o rival Real Madrid vive uma crise. Ontem, perdeu fora de casa para o Málaga por 3 a 2 e o técnico José Mourinho deixou Casillas no banco, para surpresa geral. A última vez que o goleiro tinha ficado no banco foi em 2002, por isso, não escondeu a frustração. E Ainda ontem, o Mallorca venceu o Betis por 2 a 1.