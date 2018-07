Barça derruba Valencia e Real é o novo líder

O Barcelona jogou antes de seu maior rival, no Camp Nou. O jogo então valia a liderança, já que o Valencia comandava a tabela com 16 pontos, três a mais que o Barça. O time catalão sofreu para ganhar, de virada, por 2 a 1, mas a festa durou pouco. Em outro jogo da abertura da 7.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Málaga e goleou o por 4 a 1, com gols de Cristiano Ronaldo e Higuaín, que marcaram dois gols cada. O Real passou a somar 17 pontos.

Na Catalunha, o Valencia calou o Camp Nou com o gol de Pablo Hernandez. No segundo tempo, porém, Iniesta e Puyol viraram o jogo. Na política do clube, porém, uma crise. A primeira reunião do Conselho Deliberativo comandada pelo presidente Sandro Rosell decidiu que o ex-presidente Joan Laporta vai ter de justificar um rombo no clube de mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 170 milhões).

O Atlético de Madrid venceu o Getafe por 2 a 0. Um dos gols foi do brasileiro Diego Costa. Hoje Luís Fabiano continua no banco de reservas do Sevilla, contra o Sporting Gijon. Os outros jogos de hoje: La Coruña x Osasuna, Levante x Real Sociedad, Racing x Almería, Mallorca x Espanyol e Athletic Bilbao x Zaragoza.