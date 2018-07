Messi busca a marca do gol 500 contra o Atlético de Madri

Lionel Messi está próximo de alcançar mais um feito histórico em sua carreira, podendo marcar seu 500° gol, aos 28 anos, nesta terça-feira. No último sábado, o atacante do Barcelona só precisava balançar a rede uma vez para alcançar a marca, porém, no clássico contra o Real Madrid a vitória veio para a equipe adversária por 2 a 1. Piqué marcou para a equipe catalã, mas Benzema e CR7 ficaram no comando da vitória.

Agora a disputa será contra o Atlético de Madrid, às 15:45h, no Camp Nou. O jogo disputado pelas quartas de final da Liga dos Campeões dará uma nova chance a Messi, que vem com empenho total para atingir o feito.

Caso o jogador argentino marque o 500° gol nesta partida, ele entrará para o time dos principais artilheiros do mundo, ao lado de Romário e Pelé. Segundo a revista argentina El Gráfico, apenas 13 jogadores conseguiram chegar neste número, lembrando que a contagem é apenas de jogos oficiais, contabilizando assim, nem Pelé teria chegado aos mil gols.

Lionel Messi agora soma 499 gols em sua carreira, atuando pelo Barcelona e pela Argentina. Atlético de Madrid, seu próximo adversário, aparece como um dos clubes que mais sofreram com o atacante, foram 25 gols marcados.