Barça fica ainda mais longe do Real A esperança que o Barcelona tem de conquistar o quarto título consecutivo do Campeonato Espanhol sofreu um duro revés após a derrota para o Osasuna por 3 a 2, ontem em Pamplona. Hoje o líder Real Madrid tem a chance de aumentar a diferença que o separa do seu maior rival para dez pontos, caso vença o Levante no Santiago Bernabéu.