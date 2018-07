Barça ganha e também prepara festa Agora ninguém mais tem dúvidas. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, no clássico catalão no Camp Nou, o Barcelona colocou as duas mãos no título do Campeonato Espanhol. Com 91 pontos, oito à frente do Real Madrid, e a três rodadas do final, só falta mais um empate para a conquista. Basta a igualdade contra o Levante, na quarta-feira, para o Barça confirmar sua superioridade e força.