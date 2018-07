Barça ganha outra de virada em plena casa do Real

O futebol triunfou mais uma vez no clássico entre Real Madrid e Barcelona. Em pleno Santiago Bernabéu, o campeão do mundo ganhou de virada por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei, resultado que lhe permite até perder por 1 a 0 no Camp Nou, quarta-feira que vem, para avançar.

O Barça ganhou jogando bola e atacando o tempo todo, enquanto o Real mais uma vez se comportou como um time pequeno, sem respeitar sua história repleta de conquistas. O time dirigido por José Mourinho ficou o tempo todo na defesa, achou um gol num contragolpe e passou a distribuir pancadas após o Barça chegar ao empate, no início do segundo tempo. E, em termos de deslealdade, é difícil alguém superar o português Pepe, que escapou de ser expulso ao pisar na mão de Messi com o argentino estava no chão.

O time catalão tomou conta do jogo desde o apito inicial, com seu habitual estilo de esconder a bola do adversário. O Real, com Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín na frente, jogava à espera de uma chance para usar sua melhor arma: a velocidade para contra-atacar. E ela apareceu aos 11 minutos, quando o time roubou uma bola e armou a jogada que terminou com o gol de Cristiano Ronaldo.

O gol não mudou o desenho do jogo. O Barça tocando e tocando, o Real dando chutões e parando o jogo com faltas. O empate saiu no comecinho do segundo com um gol de cabeça de Puyol.

O gol da vitória, e da justiça, saiu de um passe primoroso de Messi para Abidal, que controlou no peito e bateu cruzado.

Guardiola continua sem perder para o Real no tempo normal (9 vitórias e 4 empates), e conseguiu o segundo triunfo seguido de virada no Bernabéu. Mourinho mostra a cada clássico que não tem coragem nem ideias para tentar jogar de igual para igual.

Na outra partidas, com gols de Fernando Llorente e Iker Muniain, o Athletic Bilbao bateu o Mallorca por 2 a 0.