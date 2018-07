Barça ganha seu 20º campeonato com nova goleada

Pela 20.ª vez em sua história, o mítico Camp Nou se tingiu ontem de grená e azul para celebrar em grande estilo um título espanhol, que veio na goleada do Barcelona por 4 a 0 sobre o Valladolid. Com os 99 pontos ganhos, o time provou que foi o grande vencedor da década no país, com quatro títulos nacionais, três Supercopas da Espanha, uma Supercopa da Europa, duas Copas dos Campeões e um Mundial de clubes. Já o Real Madrid, que ficou no 1 a 1 com o Málaga, foi o vice-campeão.

Maior artilheiro da competição, com 34 gols, o argentino Messi voltou a ser um dos destaques da equipe, mesmo tendo um primeiro tempo apagado. Na segunda etapa, porém, ele acordou e mostrou por que, em 2005, depois de uma reportagem de alerta da revista El Gráfico, foi convocado às pressas para a seleção argentina sub-20, acabando de uma vez com a intenção da Espanha em naturalizá-lo naquele ano, aos 17 anos incompletos.

O maior mérito de seu primeiro gol foi, de fato, do volante Touré Yaya, que deverá enfrentar o Brasil no segundo jogo da Costa do Marfim na Copa da África do Sul. O marfinense driblou meia defesa do Valladolid e entregou para Messi marcar. Mas o segundo gol do argentino, o quarto do Barça, foi em jogada pessoal, como dezenas que fez ao longo de todo o campeonato.

Quem também brilhou foi o atacante Pedro Rodríguez ? marcou o segundo do Barça e foi o responsável pelo gol contra de Prieto, ao chegar na linha de fundo e cruzar forte para a pequena área. Muitos outros também se destacaram na vitoriosa campanha, como o capitão Puyol, o incansável lateral brasileiro Daniel Alves, e os cérebros do meio de campo, os espanhóis Xavi e Iniesta./ COMAGÊNCIAS INTERNACIONAIS