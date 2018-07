Barça passeia na Grécia e se classifica

MILÃO

Barcelona e Internazionale garantiram ontem presença nas oitavas de final da Copa dos Campeões. As duas equipes venceram, mas em circunstâncias bem diferentes. Enquanto o Barcelona não teve problemas para superar o Panathinaikos, em Atenas, por 3 a 0, a Internazionale suou para bater o holandês Twente, no San Siro, por 1 a 0.

Com dois gols de Pedro e outro de Messi, o Barcelona teve um bom "treino" para o clássico de segunda-feira, contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. O Barça alcançou os 11 pontos e garantiu o 1.º lugar do Grupo D. Rubin Kazan e Copenhague lutam pela segunda vaga. Ontem, o Rubin Kazan venceu o rival por 1 a 0 e soma 6 pontos, contra 7 do Copenhague.

A missão da Inter foi muito mais difícil. Teve de superar o ótima goleiro búlgaro do Twente, Nikolay Mihaylov, autor de pelo menos cinco boas defesas. O gol, marcado pelo argentino Cambiasso, saiu no segundo tempo. O volante aproveitou, após cobrança de falta de Sneijder, que bateu na barreira.

Com os três pontos, a atual campeã europeia chegou aos dez pontos, igualando-se ao Tottenham, que venceu o Werder Bremen com facilidade, em Londres, por 3 a 0, com gols de Kaboul, Modric e Crouch. Inter e Tottenham ficaram com as vagas do Grupo A.

O grupo C também definiu seus classificados para a próxima fase. O Manchester United bateu o Rangers, na Escócia, por 1 a 0, gol de Wayne Rooney, cobrando pênalti, e chegou aos 13 pontos. O Valencia atropelou o fraquíssimo Bursaspor, da Turquia, com indiscutível placar de 6 a 1. Soladado (2), Mata, Aduriz, Joaquin e Dominguez marcaram para a equipe espanhola, que soma 10 pontos.

No Grupo B, o alemão Schalke fez 3 a 0 sobre o Lyon - gols de Farfan e Huntelaar (2) -, alcançou os 10 pontos, tirou a liderança do time francês e se classificou para as oitavas. O Lyon segue com 9, mas também se classificou por causa da derrota do Benfica para o Hapoel por 3 a 0, em Tel Aviv. A última rodada desta fase será no dia 7 de dezembro.