Barça põe o Málaga na roda e agora vai pegar o Real Madrid

O Barcelona passou com louvor pela partida que era considerada a "primeira final" da equipe na temporada. No jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei, goleou o Málaga por 4 a 2 fora de casa se classificou para enfrentar o Real Madrid em uma das semifinais. A primeira partida será quarta-feira no Santiago Bernabéu, e a segunda dia 27 de fevereiro no Camp Nou. A outra semifinal será entre Atlético de Madrid e Sevilla.

O Barça tomou a iniciativa desde o apito inicial e esteve sempre no comando do placar. Pedro fez 1 a 0 e Joaquin empatou no primeiro tempo. No segundo, Piqué fez 2 a 1 e pouco depois o paraguaio Roque Santa Cruz empatou de novo, resultado que levaria o jogo para a prorrogação. Mas depois que Iniesta fez 3 a 2 completando uma tabelinha maravilhosa com Fábregas o jogo acabou. Ciente de que não teria como fazer dois gols para se classificar (empate por 3 a 3 favorecia o Barça), o Málaga se entregou. E quase não viu mais a bola. No lance do quarto gol o Barcelona tocou o tempo que quis até Daniel Alves colocar na medida para Messi marcar de cabeça.

Desfalque. O goleiro Iker Casillas será operado hoje para corrigir uma fratura na mão esquerda e deverá desfalcar o Real Madrid por pelo menos dois meses. O Real perde seu capitão num momento crucial da temporada. Ele ficará fora dos dois jogos da semifinal da Copa do Rei (dias 30 de janeiro e 27 de fevereiro) e também dos confrontos com o Manchester United pelas oitavas de final da Copa dos Campeões.

Essas são as duas competições em que o time ainda pode aspirar ao título, porque no Campeonato Espanhol está em terceiro lugar a 15 pontos do líder Barcelona.

O técnico José Mourinho e a diretoria terão de decidir se o clube contratará um goleiro experiente a toque de caixa ou se confiarão em Adán (segundo goleiro) e Jesus Fernandez (terceiro).

Adán foi titular em dois jogos do Campeonato Espanhol e um da Copa dos Campeões porque Mourinho achou que ele estava melhor do que o titular.