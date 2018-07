Barça recebe crianças afetadas por terremoto no Japão

As crianças estão entre as mais de 100 mil pessoas que foram obrigadas a abandonar suas casas na região de Fukushima após o desastre na usina nuclear da região. Elas estão abrigadas atualmente numa escola de Tóquio e, por iniciativa do embaixador da Espanha no Japão, tiveram a oportunidade de conhecer os jogadores do Barcelona, como o astro argentino Messi.

O encontro aconteceu antes do treino do Barcelona. As crianças puderam conversar com os jogadores, fizeram perguntas, tiraram fotos e receberam autógrafos. E também ganharam presente: uma camisa do clube espanhol, com seus nomes escritos nas costas. Depois disso, ainda foram espectadores privilegiados do trabalho de preparação do time para a disputa do Mundial.

Atual campeão europeu e espanhol, o Barcelona estreia na quinta-feira no Mundial de Clubes da Fifa, quando enfrentará o Al-Sadd, do Catar. O jogo está previsto para começar às 8h30 (horário de Brasília), na cidade de Yokohama.