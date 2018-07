Barça tem jogo fácil no Camp Nou

Se alguém imaginava que a derrota por 3 a 2 de virada para a Real Sociedad na última rodada do Campeonato Espanhol poderia abalar o Barcelona, a vitória categórica por 4 a 2 sobre o Málaga pela Copa do Rei, mostrou que o time continua firme em sua marcha triunfal na temporada. E hoje, contra o fraco Osasuna no Camp Nou, tem tudo para melhorar os seus já impressionantes números.

Em 34 jogos oficiais desde agosto, o Barça já marcou 100 gols - 66 deles no Campeonato Espanhol, competição que lidera com oito pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e nada menos do que 15 em cima do Real Madrid. São 18 vitórias, um empate e uma derrota.

Como a folga na tabela é grande e quarta-feira o time enfrentará o Real no Santiago Bernabéu pela rodada de ida das semifinais da Copa do Rei, é provável que Jordi Roura poupe alguns titulares. O auxiliar técnico dirigirá a equipe pela segunda vez seguida porque Tito Vilanova continua em Nova York passando por mais uma etapa do tratamento contra o câncer na glândula parótida - foi operado duas vezes nos últimos 13 meses.

Um dos que podem descansar é Messi. Artilheiro do campeonato com 29 gols e autor de 40 na temporada, ele foi substituído a dez minutos do fim do jogo contra o Málaga por causa de dores na coxa direita. Não se trata de lesão, tanto que ele treinou ontem e foi convocado para o jogo, mas de sobrecarga muscular.

Cabeça no clássico. O Real Madrid receberá o Getafe no insólito horário das 12h (9h de Brasília). E como o time já jogou a toalha no campeonato, o técnico José Mourinho também pode poupar alguns jogadores para não correr o risco de ver aumentar a extensa lista de desfalques para o jogo do meio da semana contra o Barça. Por lesão ou suspensão, estão fora do clássico o goleiro Casillas, os zagueiros Sergio Ramos e Pepe, o lateral-esquerdo Coentrão e o meia Di Maria.

O goleiro hoje será Adán, que jogou algumas partidas na temporada porque Mourinho cismou que ele estava melhor do que Casillas. Mas se não corresponder ele poderá perder a posição para Diego López, de 31 anos, que foi contratado do Sevilla sexta-feira. Casillas ficará de dois a três meses sem poder jogar, justamente no momento mais delicado da temporada.

No meio da semana o clima no clube ferveu depois que o jornal Marca publicou uma notícia dizendo que Casillas e Sergio Ramos disseram ao presidente Florentino Perez que vários titulares pedirão para ir embora ao final da temporada se José Mourinho continuar no comando do time. Tanto o dirigente como os jogadores desmentiram veementemente a informação, mas em sua edição de ontem o diário sustentou o que divulgou e publicou trechos de mensagens trocadas por celular que confirmam sua informação.