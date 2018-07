Barça tenta pôr pressão sobre o líder Real Madrid

Real Madrid e Barcelona voltam a campo hoje para protagonizar mais uma rodada do Campeonato Espanhol. O time da capital lidera a competição com 46 pontos e terá pela frente, em casa, o Athletic Bilbao, que soma 26 e é considerado um adversário chato, pois arrancou um empate por 2 a 2 com o Barça no primeiro turno. O time catalão, por sua vez, é o segundo colocado, com 41, e recebe o Málaga, 25. Os confrontos são válidos pela primeira rodada, que sofreu atraso por causa da greve de atletas que marcou o início da temporada.

Pressionado por mais uma derrota para o principal rival, ocorrida no meio da semana, em pleno Santiago Bernabéu, o técnico do Real, José Mourinho, não sabe se poderá contar com Khedira e Di Maria, lesionados. Para piorar, o zagueiro Pepe, que pisou na mão de Messi na partida anterior, deve ficar fora para ser preservado da avalanche de críticas que recebeu nos últimos dias.

Do lado catalão, o cansaço parece atormentar o time comandado por Pep Guardiola. O meia Xavi é um dos candidatos a ser poupado do jogo de hoje. E a estratégia do Málaga consiste em aproveitar-se dessa situação. "Podem estar cansados, mas precisamos lembrar que a vitória sobre o Real Madrid deve deixá-los ainda mais motivados", destacou o zagueiro argentino Martín Demichelis.

Outras três partidas complementam a 19.ª rodada: Osasuna x Valencia, Rayo Vallecano x Mallorca e Levante x Zaragoza. Para amanhã ficou o jogo Villarreal x Sporting Gijón.

Ontem, o destaque foi o atacante colombiano Falcao Garcia, autor de três gols (um de pênalti), na vitória de 4 a 0 do Atlético de Madrid sobre o Real Sociedad, em San Sebastián. O outro gol do Atlético, que tem agora 26 pontos, foi de Adrian. Já o Espanyol bateu o Granada por 3 a 0 e passou a somar 28 pontos.