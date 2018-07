Barça tropeça em casa na Copa do Rei

O time misto do Barcelona - o técnico Tito Vilanova escalou apenas três titulares (Puyol, Iniesta e Messi) - não rendeu o esperado e empatou por 2 a 2 com o Málaga ontem à noite no Camp Nou pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Rei. Na partida de volta, semana que vem, empate por 0 a 0 ou 1 a 1 eliminará o Barça.

Depois de Iturra abrir o placar, Messi e Puyol deram a volta no marcador ainda no primeiro tempo. Durante o segundo Vilanova colocou Xavi, Fábregas e Pedro em campo na tentativa de buscar um placar mais folgado, mas ontem faltou inspiração para o seu time. E aos 45 minutos, numa falha de marcação da defesa do Barça num lance de bola parada, Camacho fez o gol de empate,

Na outra partida de ontem, Zaragoza e Sevilla empataram por 0 a 0.

Inglaterra. Em jogo atrasado do campeonato que havia sido adiado por causa de sua participação no Mundial, o Chelsea empatou em casa com o Southampton por 2 a 2 depois de ter ido para o intervalo vencendo por 2 a 0 (gols de Demba Ba e Hazard). O time está em terceiro lugar com 42 pontos, 13 atrás do líder Manchester United e a seis do Manchester City.

Pela Copa da Inglaterra, o Arsenal ganhou em Londres do Swansea e avançou para a quarta fase. O gol foi de Wilshere aos 41 minutos do segundo tempo.

Em Manchester, o United bateu o West Ham pelo mesmo placar. Rooney fez o gol.