Barça tropeça na Copa do Rei O Barcelona empatou por 2 a 2 com o Málaga ontem à noite no Camp Nou pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Rei, e será eliminado se empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 semana que vem como visitante. Puyol, Messi e Iniesta foram os únicos titulares que começaram jogando - Xavi, Fábregas e Pedro entraram no segundo tempo. Messi e Puyol fizeram os gols.