Barça vai a Osasuna e tenta se manter vivo Com três títulos já ganhos na temporada (Mundial, Supercopa da Europa e Supercopa da Espanha) e garantido para enfrentar o Athletic de Bilbao na decisão da Copa do Rei no fim de maio, o Barcelona agora se concentra nas duas competições em que ainda há muito o que fazer: o Campeonato Espanhol e a Copa dos Campeões. No Espanhol, o time pega o Osasuna hoje, fora de casa. E no europeu enfrentará o Bayer Leverkusen terça-feira na abertura das oitavas de final.